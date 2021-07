Dia de liberdade ou dia de apreensão em Inglaterra?

Inglaterra avançou esta segunda-feira para a última fase do desconfinamento. Terminou a obrigatoriedade do uso de máscara e do distanciamento social. Um alívo de restrições que surge numa altura em que o número de novos casos dispara.

Há quem já lhe chame o "Dia da Liberdade" para os ingleses.

A última fase do desconfinamento inglês arranca em plena onda de calor e muitos saíram à rua.

O alerta dos cientistas

Vários cientistas e especialistas em Saúde Pública defendem o que desconfinamento do Reino Unido pode fazer com que haja um aumento de casos na Europa.

Mais de 1.200 cientistas apoiam uma carta publicada na revista médica "The Lancet", que aponta o dedo à decisão do Governo britânico de levantar as restrições contra a covid-19.

Consideram a escolha perigosa e prematura. Para os especialistas, a vacinação completa de quase 70% da população adulta não é suficiente para garantir a imunidade no país.

