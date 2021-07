O Governo volta a reunir-se com os especialistas esta terça-feira, no Infarmed. Os peritos vão sugerir ao Governo o fim das restrições de horários no comércio e restauração no mês de agosto.

Em entrevista à SIC Notícias, Carlos Robalo Cordeiro, diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra e membro do gabinete de Crise da Covid-19 da Ordem dos Médicos, considera que "tem que haver uma intervenção tripla para que possa haver esse alargamento de horário".

"Faz sentido e é obrigatório que se mantenha a certificação. (...) Manter a segurança de quem está nesses espaços e ter a segurança de que quem frequenta esses espaços tem a vacinação completa ou tem uma testagem negativa."

Carlos Robalo Cordeiro defende também que sejam mantidas as regras de controlo da propagação da pandemia: "utilização da máscara, distanciamento, higienização". Para além destes dois pontos, o médico diz que é importante que se mantenha "este ritmo vacinal".

"Com estas três condições, o horário pode não ser tão importante. O vírus não tem horário, e pode eventualmente ser alargado para as atividades de restauração, comerciais e outras."

Robalo Cordeiro defende ainda uma atualização da matriz de risco, justificando que a atual "desfoca a realidade" e foi feita "num outro conceito, para sustentar o processo de desconfinamento".

"Neste momento não é suficiente, porque não incorpora a gravidade e menor gravidade da situação e o processo de vacinação."

O médico acrescenta ainda que "o que se quer é complementar essa matriz com indicadores que sejam dinâmicos, que sejam antecipadores e que sejam muito mais entendíveis pela população".

VEJA TAMBÉM: