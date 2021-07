Covid-19. Reabertura do país foi tema dominante no 1º dia de audiências dos partidos com o PR

O Inicitiva Liberal defende que a reabertura total do país deve acontecer no inicio de agosto, e não no final do verão como planeou o Governo. Já Chega defende a reabertura de bares e discotecas, mas apela a medidas que impeçam novo descontrolo da pandemia.

No final o encontro com o Presidente da República, também o PEV e o PAN mostraram-se de acordo com avanço no desconfinamento.

A divergência entre PAN, PEV, Iniciativa Liberal e Chega começa quando a discussão passa a ser a velocidade do desconfinamento.

Há dois meses que o poder político não ouve os especialistas no Infarmed. Esta terça-feira os partidos voltam a fazê-lo para consolidar uma posição sobre o desconfinamento.

