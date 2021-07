Covid-19. 70% dos europeus adultos tem pelo menos uma dose da vacina

Na Europa cresce o número de contágios por covid-19, associados à variante Delta. Apesar do elevado número de mortes e do aumento de internamentos, as autoridades de saúde mantêm a esperança na vacinação. A União Europeia atingiu a marca dos 70% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina.

A meta do verão era ter 70% dos adultos europeus com a vacinação completa, mas essa ainda não foi alcançada. Mesmo assim, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, mostra-se satisfeita com o número de cidadãos que já tem a primeira dose.

É mais um passo na luta contra a pandemia. Este é o resultado da média entre os estados-membro, mas os números entre os países são bastante diferentes.

Se, por um lado, Portugal, os Países Baixos ou a Bélgica estão bem acima dos 70% de adultos com uma dose, por outro a Bulgária, a Roménia ou a Letónia estão ainda longe de cumprir o objetivo. Todos terão de chegar à meta dos 70% de vacinação completa, o que aumenta a pressão para o mês de agosto.

Em França, o Senado aprovou, esta segunda-feira, a obrigatoriedade de apresentação de um passe sanitário para entrar na maioria dos espaços públicos. A medida é muito contestada, numa altura em que o país enfrenta a quarta vaga da pandemia. A decisão terá de passar pelo Tribunal Constitucional.

Em Espanha, a taxa de incidência fixa-se agora nos 70 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. É o número mais alto desde fevereiro. Segundo dados do Ministério da Saúde, a variante Delta é a que tem o maior número de casos associados, sobretudo na população mais jovem.

