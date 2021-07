Covid-19. Portugal está a atingir o pico e está "numa fase ideal" para aliviar restrições

Portugal está a atingir o pico da quarta vaga de covid-19 e estará numa fase ideal para poder levantar algumas medidas restritivas, afirmou esta terça-feira a pneumologista Raquel Duarte.

A percentagem de população vacinada já dá alguma segurança, mas a vacinação só tem o máximo da eficácia com as duas tomas, alertou numa entrevista à SIC Notícias.

Para a especialista, a solução está na combinação de medidas farmacológicas e não farmacológicas, uma fórmula utilizada para outras doenças como a SIDA. Neste caso, não basta ter a vacinação completa, é necessário manter também cuidados de autoproteção.

"Cada passo é um ganho, não podemos largar o resto", disse.

A pneumologista, que esteve esta manhã na reunião do Infarmed, explicou que a proposta dos especialistas "permite avançar para a normalidade com segurança", aliando a segurança da taxa de vacinação com as medidas gerais (ventilação de espaços interiores, utilização do certificado de vacinação, o distanciamento social e o uso de máscara em espaços interiores).

O objetivo será chegar a uma taxa de população vacinada perto da imunidade de grupo para que a transmissão ocorra em níveis mais baixos.