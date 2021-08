Covid-19 em Itália. Rede vendia certificados falsos entre os 150 e 500 euros 

A polícia italiana desmantelou uma rede de certificados digitais covid falsos.

A rede, operada através da aplicação Telegram, vendia documentos falsos entre os 150 e os 500 euros, pagos em vouchers de compras online ou criptomoedas.

De acordo com as autoridades italianas, quatro pessoas estão a ser investigadas por envolvimento na rede, das quais duas são menores.

Em Londres, centenas de pessoas manifestaram-se contra o certificado de vacinação e as vacinas para as crianças, em frente aos estúdios da BBC. Houve momentos de tensão com a polícia.

Em Sidney, a polícia e militares patrulham as ruas para garantir que se cumpre o confinamento na maior cidade australiana e capital do estado de Nova Gales do Sul, que registou o maior aumento diário de casos.

O Bangladesh tem tido um aumento de casos de covid-19 nos últimos meses, devido à variante Delta, que também atinge os campos de refugiados.

Para travar as infeções, começou uma campanha de vacinação aos muçulmanos Rohingya. A prioridade está nas pessoas com mais de 55 anos. São cerca de 48 mil de que serão vacinados em 3 dias.