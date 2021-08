No último domingo, uma jovem, de 20 anos, morreu devido à covid-19, no hospital Costa do Sol, em Marbella, Espanha.

Esta jovem não estava vacinada e tinha fatores de risco associados, mas a família entende que não foram prestados os cuidados necessários para a salvar e, por isso, vai avançar com uma ação legal contra o hospital.

A paciente chegou a estar internada nos cuidados intensivos e o hospital, segundo o El Mundo, garante que os cuidados prestados foram "adequados e corretos de acordo com os critérios clínicos". Acrescentaram ainda que, à família, foram fornecidas "informações completas e oportunas", assim como apoio durante o processo.

No entanto a família conta uma versão diferente. Ao jornal Diario SUR explica que por sete vezes levou a jovem ao hospital e por sete vezes foi encaminhada para casa, mesmo depois de ter dado positivo para a covid-19. No sábado à noite, os sintomas começaram a piorar e acabou por pedir aos pais para ser levada ao hospital, porque "não aguentava mais, estava a morrer", disse um familiar ao jornal.

Segundo a família, no hospital já não puderam fazer nada por ela e, por isso, vão entrar com uma ação judicial, por entenderem que não recebeu os cuidados necessários.

