Se a vacinação não estivesse no ponto em que está, haveria "uma vaga muito superior à de fevereiro"

Cerca de 73% da população já está vacinada contra a covid-19, mas o número de novos casos, internados e mortes é bastante superior em relação há um ano.

Em comparação com agosto de 2020, a incidência em Portugal é quase 10 vezes superior. A subida também se verifica nos internamentos e nas mortes por covid-19, ainda que em proporção inferior.

Estes números são justificados sobretudo pela variante Delta, predominante em Portugal, mas também por um comportamento mais relaxado da população.

Laura Brum, virologista, em entrevista à SIC Notícias, explica que a vacina evita os casos graves de covid-19, "mas o evitar esta questão da doença não evita a infeção", e ou seja "não quebra a transmissão e a infeção".

No entanto, se a vacinação em Portugal não estivesse no ponto em que está hoje e sendo a variante Delta uma "estirpe altamente transmissível", haveria "uma vaga muito superior à de fevereiro, março", considera a virologista.

"Só conseguimos ter números muito controlados para a estirpe que é por causa da questão da vacinação."

Laura Brum defende, porém, que a pandemia só poderá ser controlada "com uma intervenção global". Para a virologista o combate à covid-19 está a ser feito em duas dimensões, por um lado "na Europa e noutros países com um esforço enorme de vacinação", enquanto, por outro existem "regiões do mundo em que a vacinação ainda está muito pouco [avançada]".

Uma das prioridades para o controlo da pandemia, na opinião de Laura Brum, não pode ser apenas a doação de vacinas, mas também a atuação local em países onde a percentagem de população vacinada é muito reduzida.

