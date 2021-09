Conselho de Ministros decide na próxima semana a fase seguinte do desconfinamento

Após sucessivos estados de emergência e medidas restritivas, setembro de 2021 é o mês do alívio generalizado. Esta quinta-feira, em reunião do Infarmed, os peritos manifestaram confiança no controlo da pandemia de covid-19 e, por isso, propõem o recuo das máscaras, espaços com lotação limitada ou certificados obrigatórios.

Na próxima semana, o Conselho de Ministros, mantendo agenda habitual, reunirá dia 23 para concretizar as indicações dos especialistas. Assim, a três dias das eleições autárquicas, que acontecem a 26, o Governo anunciará a próxima fase do desconfinamento.

Nas vésperas da ida ás urnas, o Executivo transfere o combate à pandemia para a esfera da responsabilidade individual. O fim das restrições acontecerá a nível nacional, já que todo o país caminha no sentido verde da matriz de risco.

Veja também: