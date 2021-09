"Estamos no fim de uma fase pandémica" afirma DGS

Na reunião do Infarmed, esta quinta-feira, Pedro Pinto Leite, da Direção-Geral da Saúde afirma que a vacinação contra o novo coronavírus está a ser um sucesso e que o país está claramente no fim de uma fase pandémica.

A incidência de novos casos está a decrescer em todas as regiões e Portugal já se encontra abaixo dos 240 casos por 100.000 habitantes

Pedro Pinto Leite referiu que por cada cinco casos de covid-19, hospitalizados, quatro não tinham a vacina contra o novo coronavírus.

"Vem reforçar a importância da vacinação", afirma Pedro Leite.

Relativamente às hospitalizações em Unidades de Cuidados Intensivos, por cada 15 casos de covid-19 internados, 14 casos não tinham o esquema vacinal completo.

O risco de morte por covid-19 diminuiu em todos os grupos etários.

Portugal está prestes a atingir os 85% de população com esquema vacinal completo, o que levou os especialistas a sugerir o levantamento de praticamente todas as restrições a partir do próximo mês.

VEJA MAIS: