Reunião do Infarmed em direto: especialistas e políticos decidem levantamento de restrições

Especialistas e políticos voltam esta quinta-feira ao Infarmed, em Lisboa, para analisar a evolução da pandemia, numa altura em que Portugal está próximo de atingir a meta de 85% da população vacinada contra a covid-19.

Na reunião, que mantém o formato semi-presencial, participam o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

Veja abaixo a reunião em direto:

Direto

Como tem sido habitual, a ministra da Saúde, Marta Temido, e grande parte dos especialistas estarão presentes e, desta vez, os diferentes partidos com assento parlamentar poderão enviar um elemento à reunião. Os restantes acompanharão os trabalhos por videoconferência.

A sessão vai contar ainda com a participação de especialistas da Direção-Geral da Saúde, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, da Autoridade Nacional do Medicamento, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

Peritos vão sugerir levantamento de quase todas as restrições

Ao que a SIC apurou, os peritos vão sugerir o levantamento de praticamente todas as restrições a partir do próximo mês.

O final do verão já tinha sido apontado como o momento da libertação total. A semanas ou dias de atingir os 85% da população totalmente vacinada, os peritos entendem que essa é a altura certa para avançar.

A SIC sabe que o grupo de especialistas que tem aconselhado o Governo no processo de desconfinamento vai propor, na reunião de hoje, que quase todas as restrições sejam levantadas.

Não deve acontecer tudo de uma só vez. A ideia é acabar, por exemplo, com o uso obrigatório de máscara e as lotações nos espaços, mas em determinadas situações pode ser necessário manter as regras. É o caso dos lares e dos transportes públicos.

Em relação às escolas, esse é um tema que ainda estará em aberto.

A necessidade de apresentar certificado digital ou um teste negativo também é questionada pelos especialistas, numa fase em que grande parte dos portugueses já vão estar protegidos.