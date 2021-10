Os centros de vacinação da Madeira estão a funcionar com horário alargado entre este domingo e o próximo sábado para que a população possa ser vacinada de forma mais célere, anunciou a secretaria regional de Saúde e Proteção Civil.

Numa nota enviada às redações, a secretaria tutelada por Pedro Ramos indica que é possível fazer a vacina contra a gripe ou contra a covid-19 naqueles espaços, relembrando que já é possível fazer o reforço da vacina contra a doença provocado pelo novo coronavírus.

"A terceira dose está a ser administrada aos grupos prioritários com idade igual ou superior a 60 anos e a pessoas com mais de 50 anos com patologia crónica, para além dos profissionais de saúde e da proteção civil", refere o comunicado.