O jornal norte-americano The Wall Street Journal elogiou esta semana a maneira como Portugal está a lidar com a pandemia de covid-19.

O jornal realçou que a elevada taxa de vacinação conjugada com as várias fases de desconfinamento fizeram com que os portugueses pudessem regressar à quase normalidade.

O artigo é assinado por Eric Sylvers, jornalista correspondente baseado em Itália, mas que se deslocou a Portugal para escrever a peça.

Veja também: