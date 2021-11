Comprimido da Pfizer diminui em 89% risco de hospitalização e morte por covid-19

A Pfizer anunciou hoje que o seu medicamento antiviral contra a covid-19 é eficaz na redução de hospitalizações ou mortes em 89%, segundo os primeiros resultados dos ensaios clínicos.

A farmacêutica revelou que estes resultados "são tão encorajadores" que vai pedir em breve a agência norte-americana dos medicamentos (FDA) uma autorização de emergência para a comercialização do medicamento sob o nome de Paxlovid.

Este é o segundo tratamento do género a demonstrar resultados positivos, após o medicamento da Merck que foi esta quinta-feira autorizado no Reino Unido.

Os antivirais atuam diminuindo a capacidade de um vírus se replicar, desacelerando a doença. Fáceis de administrar, estes tratamentos representam um complemento às vacinas para a proteção contra a covid-19.





Mais de 5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.028.536 mortes em todo o mundo, entre mais de de 248.541.400 de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

