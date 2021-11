Covid-19: peritos temem meio milhão de mortes na Europa até fevereiro

A Organização Mundial da Saúde está preocupada com o aumento da taxa de transmissão da covid-19 na Europa. Não sendo contrariada, esta situação pode levar a meio milhão de mortes adicionais no continente até fevereiro.

Com 78 milhões de casos, a região europeia da OMS supera agora o número total de infeções do Sudeste Asiático, Mediterrâneo Oriental, Pacífico Ocidental e África juntos.

Há cinco semanas que o número de casos e de mortes não para de aumentar na região. As hospitalizações mais do que duplicaram nos últimos sete dias. A manter-se esta trajetória, o continente pode vir a ter mais meio milhão de mortes no início do próximo ano.

A OMS diz que há duas grandes razões para este crescimento: a cobertura vacinal insuficiente e o relaxamento das medidas anticovid.

Rússia, Ucrânia, Roménia, Alemanha, França e Reino Unido

A situação é mais preocupante na Rússia, que em apenas sete dias totalizou mais de 8 mil mortes. O número crescente de infeções tem aumentado a pressão sobre o sistema de saúde, com muitos hospitais no limite.

A situação também está complicada na Ucrânia, na Roménia e na Alemanha, que bateu um novo máximo de casos: mais de 37 mil num dia.

França também voltou a superar os 10 mil casos diários, nas últimas 24 horas. No mesmo período de tempo, no Reino Unido, mais de 41 mil pessoas testaram positivo para a covid-19.

Veja mais: