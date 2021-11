Covid-19: especialistas justificam aumento de casos com alívio de restrições

A média de infeções diárias pelo coronavírus teve um aumento de 50% no último mês em Portugal. Os especialistas garantem que não é caso para alarme, mas dizem que é necessário manter a prudência.

Desde a última fase de desconfinamento, no início de outubro, que a trajetória de novos casos diários de covid-19 tem sido crescente. Portugal tinha, a 7 de outubro, uma média diária de 570 novos casos. Um mês depois esse número passou para 845.

Os casos ativos em Portugal também subiram. Passaram de 31 mil 455 há uma semana para cerca de 32.500 esta semana. É um aumento de mais de 1.000 casos. Os especialistas dizem que a situação preocupa, mas não é caso para alarme.

Em sentido inverso, há uma diminuição no total de internamentos. Os últimos dados dão conta de 357 pessoas, menos 27 do que no dia anterior.

DGS apela aos mais idosos para se vacinarem antes do inverno

A diretora-geral da Saúde explicou esta sexta-feira que o objetivo de introduzir a modalidade Casa Aberta é, precisamente, poder chegar de forma mais simples aos mais idosos.

Em declarações aos jornalistas, Graça Freitas apelo também aos maiores de 80 anos que ainda não tomaram a terceira dose contra a covid-19 para se vacinarem antes do inverno.

A partir da próxima semana, o processo de vacinação contra a covid-19 e contra a gripe vai funcionar em modalidade casa aberta para os maiores de 80 anos.

Também para a semana, abre o auto agendamento para quem tem 70 anos ou mais. Por enquanto, tem estado disponível apenas para os maiores de 80.

A DGS garante ainda que também os profissionais de saúde e do setor social que lidem com idosos vão começar a receber a terceira dose da vacina contra a covid-19 a partir da próxima semana.

