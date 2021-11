O ministro de Estado, Economia e Transição Digital, Siza Vieira, disse esta terça-feira estar convencido de que não serão necessários novos confinamentos nem "cenários radicais" como está a acontecer noutros países para conter a evolução da pandemia de covid-19.

"Não vale a pena antecipar cenários", começou por dizer o ministro no final de uma reunião da Concertação Social, em Lisboa, quando questionado pelos jornalistas sobre a evolução da pandemia e a necessidade de eventuais novas medidas. Segundo acrescentou, "do ponto de vista de saúde pública", o país está "numa situação bastante diferente" relativamente ao ano passado com uma "elevada taxa de vacinação" que protege a população portuguesa "relativamente a uma maior incidência grave da doença" e ao número de óbitos.

"Portanto, não me parece que estejamos em cenários radicais que até alguns outros países europeus com mais baixas taxas de vacinação estão a encarar", sublinhou Siza Vieira.

Ainda assim, o ministro referiu que na sexta-feira há uma reunião do Infarmed e também que é preciso ter em conta que vem aí uma "época de temperaturas baixas, propícia a convívios alargados em ambientes fechados" e um provável "aumento do número de contágios".

"Vamos ouvir as recomendações dos peritos, não estou convencido de que se esteja a contemplar nada como novos confinamentos, mas em função das recomendações, o Governo adotará as medidas", afirmou Siza Vieira.

O ministro indicou que se houver necessidade de adotar novas medidas para as empresas e trabalhadores, convocará uma "reunião de emergência" da Concertação Social.

Regresso ao teletrabalho decidido depois das recomendações dos peritos

Já a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, quando questionada sobre a possibilidade de um regresso ao teletrabalho obrigatório, remeteu a decisão para depois das recomendações dos peritos.

"Estamos a acompanhar a situação em função da evolução da pandemia e em função das recomendações dadas pelos peritos, vamos adaptando as medidas que vão sendo necessárias", disse Ana Mendes Godinho, lembrando que na sexta-feira há uma reunião do Infarmed que "será determinante" para eventuais novas medidas. "Dependerá das recomendações dos peritos e da evolução da pandemia e o Governo fará aquilo que sempre tem feito, que é implementar as medidas em função das necessidades", acrescentou a ministra do Trabalho.

