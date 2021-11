Covid-19: Teletrabalho parcial, uso de máscara na rua e o reforço da testagem devem regressar

O Governo admite o regresso do teletrabalho, o uso de máscara na rua voltará a ser obrigatório e a testagem à covid-19 será reforçada. A estratégia para combater o aumento de casos no país será anunciada depois da reunião no Infarmed, marcada para sexta-feira.

Com a transmissão do vírus a subir, o Governo precisa de definir uma estratégia para os próximos tempos.

O secretário de Estado da Saúde já antecipou algumas medidas, como o teletrabalho parcial, a máscara poderá voltar a ser obrigatória e haverá um reforço da testagem.

Um novo Estado de Emergência é um cenário descartado quer pelo primeiro-ministro, quer pelo Presidente da República.

Portugal vai encarar três desafios, o inverno, o natal e a passagem de ano.

Há quase três meses que Portugal não tinha tantos casos diários de covid-19.

SAIBA MAIS