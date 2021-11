Rui Rio defende que o país não precisa de restrições pesadas para combater a pandemia e mostrou disponibilidade para apoiar novas medidas do Governo, caso venha a ser necessário. Terminou a ronda de encontros com os partidos. O primeiro-ministro reuniu-se com PSD e o PS.

Foi a reunião mais longa. em dois dias de encontros com os partidos. A conversa de mais de uma hora e meia gerou sintonia entre o PSD e o Governo.

"Não há necessidade de medidas mais restritivas", diz Rui Rio.

O líder do PSD concorda com o aumento da vacinação, a exigência de teste, além do certificado de vacinação, e o reforço do uso de máscara. E se for preciso apoiar mais, Rio diz que estará cá para isso.

Depois do PSD, foi recebido o PS, que antevê restrições no controlo de fronteiras:

"É muito importante que todos os meios humanos e técnicos sejam colocados nos pontos de entrada aéreos, terrestres e marítimos", afirma José Luís Carneiro.

Terminada a ronda de audições aos partidos, o Conselho de Ministros desta quinta-feira aprova novas medidas de combate à pandemia.

