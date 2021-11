Covid-19: as medidas em cima da mesa para travar a pandemia

Nos últimos dias, as possíveis medidas de combate à pandemia foram sendo abordadas pelos partidos políticos e várias possibilidades estão em cima da mesa. O pacote de medidas será conhecido após a reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Com os casos de covid-19 a aumentar diariamente, e a aproximação da data de dissolução da Assembleia da República, o Governo caminha a passos largos de forma a estabelecer um plano atempadamente.

A decisão final deverá ser conhecida esta quinta-feira deverá ser anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, depois de dois dias de reuniões com os partidos com assento parlamentar.

A estratégia para o controlo da pandemia em Portugal poderá assim incluir as seguintes medidas:

Regresso dos certificados na restauração

Estabelecimentos como restaurantes, cafés ou pastelarias poderão voltar ao cenário de há uns meses, necessitando de pedir a apresentação de testes negativos à covid-19.

Contudo, não é de esperar uma nova limitação aos horários no setor, nem à respetiva lotação - este será um "plano B" para o Governo, caso piore a situação pandémica em Portugal, de acordo com o Expresso.

Implementação da dupla verificação

Em casos como eventos com grandes aglomerados, o Executivo de António Costa pondera exigir, não só a apresentação do certificado de vacinação, como a de um teste negativo à covid-19.

Nestas situações, poder-se-á incluir o acesso a concertos, eventos desportivos, bares ou discotecas.

Torna-se provável a implementação desta medida, também, pelas declarações neste sentido de Rui Rio, esta quarta-feira, à saída de São Bento.

A verificar-se esta realidade, cenários como festas de Ano Novo poderão ficar condicionados.

Reforço da vacinação

A administração da terceira dose está no topo de toda a agenda partidária, sendo também prioridade do Governo.

O plano de vacinação está a ser revisto, como explicou o Ministério da Saúde esta quarta-feira, visto que houve uma redução de seis para cinco meses após a última dose da vacina e uma admissão dos inoculados com a vacina da Janssen, elevando para 2,5 milhões as pessoas elegíveis para a dose de reforço - anteriormente, seriam 1,5 milhões.

Vacinação de crianças

O debate sobre a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos tem sido tema quente na agenda nacional e internacional.

Nos encontros entre o Executivo de António Costa e os partidos, esta foi uma das possibilidades em cima da mesa para o combate à pandemia.

Contudo, a concretização da medida encontra-se dependente da recomendação da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que emite, esta quinta-feira, um parecer sobre esta questão.

De acordo com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a vacina será "pediátrica" e feita especialmente para esta faixa etária.

De volta ao estado de calamidade

Para combater o aumento dos novos casos do novo coronavírus, o Governo pretende "ganhar" poderes reforçados para fazer face aos próximos meses.

Desta forma, prepara-se para colocar Portugal em estado de calamidade, num momento em que se aproxima a data de dissolução parlamentar.

Adiamento de aulas

De acordo com o Expresso, esta medida também está em cima da mesa.

Ao adiar por uma semana o regresso às aulas no segundo período, compensando no final do ano letivo, o objetivo seria aguardar alguns dias após o período de festas (Natal e Ano Novo), de forma a que os alunos ultrapassem o tempo de incubação do vírus, reduzindo o perigo de contágio.

Natal com cuidados acrescidos

Relativamente à quadra natalícia, não parece surgir medidas concretas, mas apenas uma recomendação de cuidados.

Como refere Rui Rio, também em São Bento, "tem de haver consciência pessoal e familiar no sentido de se protegerem e não cometerem erros como os do ano passado".

Maior controlo nas fronteiras

A aproximação do Natal é sinónimo do regresso de muitos emigrantes a Portugal, o que poderá aumentar o risco de contágio.

Equaciona-se o reforço das multas para as transportadoras aéreas que não realizem, adequadamente, a fiscalização dos certificados de vacinação ou da apresentação de teste negativo aquando do embarque.

Também em cima da mesa se encontra a possibilidade de tornar obrigatório o preenchimento de um formulário eletrónico à chegada aos aeroportos portugueses, de forma a localizar os passageiros de voos onde surjam casos positivos de covid-19 - tal já acontece nos Açores e na Madeira.

Regresso ao teletrabalho

O número dois do Partido Socialista, José Luís Carneiro, confirma que deverá existir uma recomendação de teletrabalho como em momentos anteriores, tendo de se avaliar "os termos, o âmbito e a intensidade", esta quinta-feira decididos pelo Governo.

Também a possibilidade de teletrabalho obrigatório após os períodos festivos é hipótese, para evitar um aumento dos contágios como em janeiro deste ano.

Uso de máscara

A recomendação de máscara é uma certeza, já a obrigatoriedade uma possibilidade.

Esta hipótese poder-se-á concretizar em locais com grandes aglomerados populacionais, ou até em todos os espaços públicos fechados.

