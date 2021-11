Comunidade escolar concorda com alargamento das férias, mas diz que faltam medidas para o ensino

As aulas vão recomeçar a 10 de janeiro depois das férias do Natal para conter o aumento do número de casos de covid-19, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

O primeiro-ministro adiantou que estes cinco dias vão ser recompensados "com a redução de dois dias da interrupção do Carnaval e de três dias da interrupção na Páscoa".

As alterações decididas pelo Governo agradam à comunidade escolar, que ainda assim queriam ver mais medidas. Pedem que os professores sejam considerados prioritários para a dose de reforço e que a interrupção prolongada no Natal seja aproveitada para vacinar as crianças dos 5 aos 11 anos, se essa for a recomendação da Direção-Geral da Saúde.

Os pais que tiverem de faltar ao trabalho para ficar com os filhos podem pedir apoio ao Estado.

O chefe do Governo explicou ainda que esta "semana de contenção [de 2 a 9 de janeiro] visa assegurar que depois de um período de intenso contacto e convívio familiar se evite o cruzamento de pessoas de diferentes agregados familiares".

