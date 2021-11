Analisados possíveis casos da nova variante na Alemanha e República Checa

O ministro dos Assuntos Sociais da Alemanha revelou que "muito provavelmente" a nova variante da covid-19, Omicron, já chegou à Alemanha.

Foram identificadas mutações típicas da nova variante da covid-19, Omicron, num passageiro que viajava da África do Sul para a Alemanha.

"É muito provável que a variante Omicron já tenha chegado à Alemanha", adiantou Kai Klose no Twitter.

"Por causa dessa forte suspeita, essa pessoa está isolada na sua casa. A análise completa dos resultados ainda está em andamento", disse o ministro.

A República Checa anunciou também que está a ser examinado um caso suspeito de infeção pela variante Omicron. Trata-se de uma pessoa que terá estado na Namíbia.

As autoridades aguardam confirmação através de testes laboratoriais.

A nova variante já foi detetada na Europa, na Bélgica.

O QUE SE SABE SOBRE A NOVA VARIANTE

A variante Omicron do coronavírus que causa a covid-19 tem um grande número de mutações genéticas, algumas das quais preocupantes, e dados sugerem um risco acrescido de reinfeção por comparação com outras variantes do SARS-CoV-2.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou a nova variante B.1.1.529, identificada pela primeira vez na província de Gauteng, na África do Sul, como variante "de preocupação" e designou-a pelo nome Omicron, letra do alfabeto grego.

Segundo a OMS, esta estirpe, que já "migrou" para Bélgica, Israel, Hong Kong (Região Administrativa da China) e Botswana, tem "um grande número de mutações, algumas das quais preocupantes".

Dados preliminares sugerem, de acordo com a OMS, "um risco acrescido de reinfeção" com a nova estirpe do SARS-CoV-2, por comparação com outras variantes de preocupação.

Por definição, as variantes de preocupação estão associadas ao aumento da transmissibilidade ou virulência ou à diminuição da eficácia das medidas sociais e de saúde pública, dos diagnósticos, vacinas e tratamentos.

Um relatório da Rede para Vigilância Genómica da África do Sul refere que a variante B.1.1.529 tem mais de 30 mutações na proteína da espícula (a "chave" que permite ao vírus entrar nas células humanas).

