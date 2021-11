Covid-19: Israel confirma primeiro caso da nova variante

Em Israel, já foi confirmado um caso da nova variante da covid-19 descoberta na África do Sul. Este sábado, o Governo israelita vai decidir se fecha o Aeroporto Internacional de Ben Gurion aos turistas estrangeiros.

O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, alertou que Israel está no "limiar de uma situação de emergência".

"Estamos atualmente no limiar de uma situação de emergência. Peço a todos que estejam preparados e que se juntem plenamente ao trabalho 24 horas por dia", disse Bennett durante uma reunião do Governo convocada para discutir a nova variante, segundo a agência de notícias Associated Press.

Saiba mais