Covid-19: município de Viseu ativa Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

A Câmara Municipal de Viseu ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil devido ao aumento do número de casos de covid-19, sendo uma medida cautelar devido à previsão de agravamento da situação nas próximas semanas. Algumas iniciativas já foram canceladas e pede-se à população que evite jantares e festas de Natal.

Nos últimos seis dias, Viseu registou 210 novos casos de covid-19, contabilizando 462 casos por 100 mil habitantes.

O número levou a uma reunião extraordinária da Proteção Civil esta terça feira e à ativação do plano municipal de emergência como medida cautelar, dado que se prevê um agravamento da situação.

Na reunião, foi destacado o aumento da pressão no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, contudo, o hospital diz que está ainda longe dos números registados no início do ano.

Estão internadas 32 pessoas por covid-19, 28 em enfermaria e quatro nos cuidados intensivos.

Caso seja necessário, o centro hospitalar tem preparado um plano de contingência, que pode passar pela redução de cirurgias não urgentes e de consultas e pela alocação de profissionais e meios para o combate à pandemia.

A autarquia está também preparada para apoiar quem está em isolamento.

Aconselha-se um maior cuidado na utilização dos meios de emergência médica, que devem ser utilizados apenas em situações críticas.

Reforça-se, também, a importância da linha de Saúde 24 para a triagem inicial de casos de covid-19, uma forma de reduzir o stress que já se verifica nas urgências hospitalares.

