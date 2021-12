Novas regras nos aeroportos: medidas não causaram constrangimentos no aeroporto de Faro

No aeroporto de Faro, as novas regras no âmbito da covid-19 para quem desembarca não causaram qualquer tipo de constrangimentos e os passageiros elogiaram a rapidez do processo.

No primeiros quatro voos de manhã, não houve tempo de espera graças ao reforço de uma empresa privada. Aos passageiros que chegaram a Portugal foram pedidos os documentos um a um.

Os que chegam do estrangeiro têm de apresentar um certificado de teste negativo ou um comprovativo de recuperação da doença. As coimas para as companhias aéreas vão desde os 20.000 aos 40.000 euros por passageiro. Portanto, as transportadoras estão particularmente atentas antes do embarque.

A exceção aplica-se aos voos domésticos, com apresentação de um teste negativo, PCR feito em 72 horas e antigénio em 48 horas. Os menores de 12 anos e a tripulação dos aviões estão isentos.

O passageiro que não apresentar o teste negativo ou o comprovativo de recuperação da doença antes do embarque pode vir a ser multado. O valor pode chegar aos 800 euros.

