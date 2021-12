Uma das pessoas infetadas com a nova variante do coronavírus Ómicron na Dinamarca assistiu a um concerto no último sábado, informaram as autoridades dinamarquesas esta quarta-feira.

O espetáculo, com o DJ espanhol Martin Jensen, decorreu na cidade de Aalborg e juntou mais de 1.600 pessoas.

Até ao momento, o país tem registo de quatro casos desta variante, todos eles de pessoas que estiveram na África do Sul.

Os primeiros casos foram identificados no domingo em dois viajantes oriundos da África do Sul. As duas pessoas ficaram em isolamento e as autoridades iniciaram de imediato o rastreamento de contactos próximos.

As autoridades sanitárias dinamarquesas recomendam a todos os viajantes oriundos da África Austral, desde o passado dia 12, que façam um teste de PCR e se isolem até obterem um resultado negativo, até seis dias após a sua entrada.

A Dinamarca passou também a exigir testes negativos para viajantes da África do Sul e seis outros países da região (Lesoto, Moçambique, Zimbábue, Botswana, Namíbia e Suazilândia).

