Covid-19: passageiros dizem que controlo nos aeroportos está a ser rápido e eficaz

Apresentar um teste negativo à covid-19 ou certificado de recuperação à chegada a Portugal por via aérea passou a ser obrigatório desde quarta-feira. No primeiro dia desta obrigatoriedade 85 pessoas foram multadas nos Aeroportos de Lisboa e de Faro por terem desembarcado sem o teste ou certificado.

Estes passageiros conseguiram passar o controlo no embarque, mas à chegada a Portugal, com fiscalização passageiro a passageiro, foram barrados pelas autoridades. A multa para os viajantes pode ir de 300 a 800 euros e para as companhias aéreas de 20.000 a 40.000 euros por passageiro.

Estas medidas estão a ser fiscalizadas tanto no aeroporto de Lisboa, como no de Faro e Porto pela PSP e SEF, tendo a ANA - Aeroportos de Portugal contratado uma empresa de segurança privada para controlar a exigência de teste.

Da apresentação de teste estão isentos os passageiros de voos domésticos, os menores de 12 anos e as tripulações.

A maior parte dos passageiros considera que o controlo está a ser rápido e eficaz. As novas regras vão estar em vigor até às 00:00 de 10 de janeiro.

Saiba mais: