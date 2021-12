Covid-19: Ómicron poderá ser a variante dominante no Reino Unido dentro de um mês

No Reino Unido, a variante Ómicron continua a ganhar terreno e a grande velocidade: nas últimas 24 horas, foram identificados mais 90 casos, havendo no total mais de 330 contágios. O Governo britânico diz que já existe transmissão comunitária em várias regiões do país.

No Domingo, foram mais 86 casos, e esta segunda-feira, outros 90.

A continuar assim, dentro de um mês, a Ómicron pode mesmo ser a variante dominante no Reino Unido.

Quem o diz é um especialista em doenças contagiosas de uma universidade inglesa.

Em entrevista à BBC, Paul Hunter diz acreditar que o número de contágios já alcançou os mil casos.



Oficialmente, foram contabilizados, até agora, 336 casos de Ómicron.

Esta segunda-feira, o Reino Unido voltou a ultrapassar a marca dos 50 mil novos casos em 24 horas: foram registados quase 51.500.

