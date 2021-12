EUA desaconselham viagens para Portugal: Turismo do Algarve não prevê grande impacto 

Os Estados Unidos da América pedem aos cidadãos para evitarem viagens para Portugal e outros 80 destinos devido à alta ameaça da covid-19.

Portugal está classificado como um país de risco muito elevado de propagação do novo coronavírus.

No site do CDC, adverte os passageiros que partem para Portugal para terem o esquema vacinal completo e seguirem as recomendações impostas para entrar no país.

Apesar de Portugal constar da lista vermelha, o impacto da recomendação deverá ser reduzido.

Na comunicação social norte-americana, o aviso praticamente está a ser ignorado.

O Algarve, por exemplo, não conta ser muito afetado e a TAP diz estar a acompanhar a situação.



