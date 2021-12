Covid-19: turmas em quarentena fazem disparar apoios à Segurança Social

A maioria dos surtos de covid-19 em Portugal acontecem nas escolas e milhares de crianças foram eviadas para casa. Com turmas em isolamento, dispararam os pedidos de apoio à Segurança Social.

São cada vez mais os pais que têm de ficar em casa com os filhos. Nos primeiros 9 dias deste mês, o número de pais que pediu apoio à Segurança Social por isolamento dos filhos ultrapassou o total do mês passado. Foram atribuídos 13.700 apoios na primeira semana deste mês.

Quem ficar em casa com os filhos até aos 12 anos, poderá requerer um apoio que dura 14 dias no máximo. Corresponde ao total do salário líquido e 65% da remuneração no caso dos avós.

O pedido pode ser feito no site da Segurança Social Direta, juntamente com a certificação emitida pelo delegado de Saúde.

SAIBA MAIS