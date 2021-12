Vacinação covid-19: decisão baseou-se em ensaio clínico com 2.000 crianças

Os 13 membros da comissão técnica de vacinação contra a covid-19 votaram a favor da vacinação de todas as crianças dos 5 aos 11 anos. Dizem que a análise risco-benefício é favorável e que a prioridade devem ser as crianças com doenças de risco associadas.

A posição foi revelada depois de vários partidos e médicos terem exigido a divulgação de todos os pareceres técnicos, que foi negada pela Direção-Geral de Saúde.

Vacina pediátrica com eficácia superior a 90%

A decisão da comissão técnica de vacinação baseou-se num ensaio clínico feito a mais de 2.000 crianças e num parecer pedido a um grupo de pediatras. O ensaio concluiu que a eficácia da vacina é superior a 90%.

Grupo de pediatras pede mais evidência científica

Já o grupo de especialistas em saúde infantil diz que deve ser dada prioridade à vacinação das crianças em grupos de risco e que se deveria aguardar por mais evidência científica para vacinar toda a faixa etária.

Ainda assim, a comissão técnica decidiu dar parecer positivo à vacinação universal, dando prioridade às crianças com doenças associadas por considerar que o benefício é superior ao risco.

Vacina pode evitar 51 hospitalização em quatro meses

Para tomar a decisão, projetou ainda um cenário. Se 85% das crianças entre os 5 e os 11 anos fossem todas vacinadas, em quatro meses evitar-se-iam 51 hospitalizações e cinco internamentos em cuidados intensivos. Para esta análise foram apenas tidas em conta as variantes Alfa e Delta.

Realçam que a variante Ómicron pode alterar os cenários traçados e as recomendações do parecer.

Por comunicar está o intervalo entre as tomas da vacina pediátrica e quando é começam a ser administradas. Dados que devem ser conhecidos esta sexta-feira.

