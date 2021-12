Vacinação das crianças: “Acho que nos está a ser dito muito pouca coisa”

O Iniciativa Liberal diz que os pais têm todo o direito a ter acesso às conclusões dos peritos consultados pela Direção-Geral da Saúde sobre a vacinação das crianças. João Cotrim Figueiredo explica que só assim podem fazer uma escolha.

Em entrevista à SIC, informa que o partido vai solicitar diretamente à DGS a publicação dos relatórios e pareceres que estiveram na base da decisão e que irá insistir caso não o faça atempadamente.

“Dizem-nos que as famílias devem consultar o pediatra, mas cada pediatra vai ter a sua opinião. Não é a forma de fazer isto. Tem que haver um acesso generalizado e oficial a informações corretas. As famílias só podem tomar uma decisão com plena consciência com acesso à informação”, conclui.