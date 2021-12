Covid-19: Anthony Fauci assegura que reforço vacinal dá proteção suficiente

Reconhecido imunologista e o atual conselheiro de Saúde da Casa Branca, Anthony Fauci assegurou esta quinta-feira que a dose de reforço das vacinas aprovadas é suficiente para manter a proteção contra a covid-19 e que não se justifica apostar já num imunizante contra a variante Ómicron.

Com taxas de vacinação muito acima do restante planeta, mas áquem do necessário para combater as mutações do vírus, a Europa vive momentos de sobressalto, com as infeções a disparar e os hospitais a reviver o pesadelo pré-vacinas anticovid-19.

Ainda em fase de revisão científica, um estudo preliminar da universidade de Hong Kong revela que a variante Ómicron se replica 70 vezes mais depressa nas vias respiratórias do que a Delta, ainda que demore 10 vezes mais tempo a desenvolver-se no tecido pulmonar.

