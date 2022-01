Covid-19: Ómicron deverá ser responsável por 50% dos casos no Natal

A Ómicron está a espalhar-se rapidamente e os especialistas reforçam a necessidade de contenção durante Natal e Ano Novo, período em que a variante deve ser já dominante. As consequências serão, no entanto, menos graves.

Com uma prevalência de 20% em Portugal e a duplicar a cada 2/3 dias, no Natal a Ómicron deverá ser responsável por 50% dos casos de covid-19 no país.

Travar a pandemia passa, segundo os especialistas, por manter precauções, testar e valorizar os sintomas. O ritmo veloz de transmissão exige que sejam equacionadas todas as medidas de contenção.

