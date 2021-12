Especialista sugere que medidas de restrição em Portugal sejam revistas

A rapidez e a facilidade de transmissão da variante Ómicron estão a preocupar os especialistas que consideram que o início do ano pode vir a ser pior do que se previa. O antigo director dos Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde sugere mesmo que em Portugal sejam revistas as medidas de restrição.

A escalada do número de infeções acelerada pela variante Ómicron pode trazer um janeiro pior do que se previa, considera o especialista André Peralta Santos, numa altura em países como o Reino Unido e a Dinamarca já reforçaram as restrições.

A aprendizagem com a variante Delta e a vacinação de grande parte da população podem permitir contrariar a gravidade das infeções.

O esforço deve ser no sentido de se evitar o ponto de pressão, numa altura em que o RT tem vindo a cair.

Nas previsões mais recentes, a Ómicron pode já no Natal ser responsável por 50% dos casos de covid-19 em Portugal.

