Covid-19: Carlos Moedas diz que Lisboa continuará a pagar testes mas Governo "tem de fazer a sua parte"

O presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse esta terça-feira que a câmara continuará a assegurar testes gratuitos à covid-19 nas farmácias, mas o Governo "tem de fazer a sua parte".

"Nós vamos continuar a pagar os testes, agora, o Governo tem de fazer a sua parte. O Governo tem de pagar os quatro primeiros testes. Depois, as pessoas podem testar mais, nós estaremos lá para pagar esses testes, não mudou absolutamente nada, nem vai mudar", afirmou.

Carlos Moedas falava na Assembleia Municipal de Lisboa, em resposta a perguntas da bancada do BE sobre as novas regras, em vigor desde sábado, no acesso a testes à covid-19 pagos pela câmara.

Ao abrigo das novas regras, a Câmara de Lisboa só assegura testes gratuitos nas farmácias depois de o utente esgotar os quatro mensais comparticipados pelo SNS (e que passarão a seis, segundo um anúncio de hoje do Governo).

Por outro lado tanto nas farmácias como nos postos fixos de testagem da câmara, os testes comparticipados pelo município passaram a poder ser feitos apenas a cada três dias.

Estas mudanças foram criticadas por bancadas da oposição na Assembleia Municipal, que as consideraram uma limitação no acesso aos testes num momento de agravamento da pandemia, de festas e de aumento das exigências e recomendações de testagem.

