Portugueses mantêm planos de viagem para Natal e Ano Novo apesar da variante Ómicron

Apesar da nova variante Ómicron, os portugueses mantêm as deslocações que tinham previsto para o Natal e a passagem de ano. As viagens organizadas são as mais procuradas e os cancelamentos são residuais. As agências estão apreensivas com as novas medidas para travar a covid-19.

Os distribuidores turísticos têm registado poucos cancelamentos de viagens, mesmos com o aumento de casos associados ao novo coronavírus e das restrições mais severas em vários países, devido à propagação da variante Ómicron.

Cabo Verde, Brasil, Madeira e Açores são alguns dos locais mais procurados nesta época festiva. As viagens aumentaram este ano em relação a 2020, mas continuam inferiores aos valores registados pré-pandemia.