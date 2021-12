Emigrantes estão de regresso a Portugal para festejar época natalícia

Com o aproximar do Natal, muitos emigrantes regressam a Portugal para festejar com a família. Apesar das limitações, as manhãs nos aeroportos de Lisboa e do Porto ficaram marcadas por reencontros e muita emoção.

Os regressos são muito aguardados pelas famílias que, muitas vezes, passam meses sem ver os entes queridos. Há também quem chegue a Portugal para disfrutar de umas férias ou até de uma lua de mel.

Há chegada, todos os passageiros têm de apresentar teste negativo, com exceção de quem venha de voos de ligação e crianças com menos de 12 anos. Desde dia 1 de dezembro já foram fiscalizados mais de 600 mil passageiros, dos quais 1.400 foram multados por não apresentarem o teste.

Por agora, ninguém quer pensar na partida. Os planos para os próximos dias são aproveitar ao máximo o tempo em família.

