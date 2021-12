Inglaterra: número de profissionais de saúde de baixa duplicou em quinze dias

Com números nunca vistos desde o início da pandemia, com uma média diária de mais de um milhão de casos em todo o mundo, a nova vaga e a disseminação da Ómicron hipotecou o réveillon pelo segundo ano consecutivo.

Em Inglaterra, o número de funcionários do Serviço Nacional de Saúde de baixa devido à covid-19 duplicou em quinze dias. Com as hospitalizações a subir a um ritmo acentuado, o aumento da doença entre profissionais de saúde pode configurar uma tempestade perfeita, alertam as associações de médicos.

Quase seis meses depois de ter começado a administrar doses de reforço e face a uma nova onda de contágios devido à variante Ómicron, as autoridades israelitas deram luz verde à quarta dose de vacina dirigida a pessoas com o sistema imunitário comprometido.

A nova etapa na vacinação acontece na mesma altura em que Israel recebeu o primeiro carregamento do medicamento Paxlovid, da Pfizer, tornando-se um dos primeiros países a obter um dos antivirais desenvolvidos especificamente para combater a covid-19.



SAIBA MAIS