Fim das máscaras: Ordem dos Farmacêuticos diz não compreender distinção

A Ordem dos Farmacêuticos não foi ouvida pelo Governo sobre o fim das máscaras nas farmácias.

Em entrevista à SIC Notícias, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, fala em incongruência e diz não compreender a distinção entre farmácias e espaços de saúde.

Se esta decisão tem a ver com o risco e proteção das pessoas mais vulneráveis, que são os idosos e pessoas com sistema imunitário comprometido, essas pessoas que vão aos outros estabelecimentos de saúde são as pessoas que vão às farmácias.