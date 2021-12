"Alterações climáticas são o principal responsável pelos violentos tornados nos EUA"

O comentador da SIC, Germano de Almeida acredita que o número e a gravidade dos tornados nos Estados Unidos estão a aumentar. Apontou o fenómeno das alterações climáticas como sendo o principal responsável.

"Nos últimos anos o número e a gravidade estão a escalar e tem a ver com esse fenómeno" das alterações climáticas. "A frequência e a violência dos tornados são cada vez maiores", sublinha o comentador.

As autoridades norte-americanas atualizaram para 78 o número de mortes causadas por cerca de 30 tornados na noite de sexta-feira, 64 das quais no Kentucky, o mais afetado dos estados do centro dos EUA.

