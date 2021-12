O movimento Greve Climática Estudantil manifesta-se este domingo em Lisboa. O protesto está marcado para as 15:00 entre o Príncipe Real e o Cais do Sodré.

Os manifestantes exigem mais transportes públicos e que sejam gratuitos. Consideram que é a melhor alternativa ao automóvel, de forma a reduzir a emissão de gases poluentes.

Este Natal, a Greve Climática Estudantil pede "transportes públicos para todos". Bianca Castro, porta-voz do movimento, defende que é necessário um investimento para estender as frotas e as rotas e aumentar a frequência dos horários.

