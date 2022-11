Setembro será mais quente do que o normal

O mês de setembro será 50% a 60% mais quente do que nos anos anteriores e a terceira vaga de calor deste verão começa no sábado.

A seca extrema é um desafio que se tornou ainda mais evidente este verão, além de ter afetado várias atividades, a baixa pluviosidade aliada a ventos fortes têm alimentado as chamas por todo o país.

"O fogo, assim que começa uma ignição, com as condições meteorológicas adequadas e a vegetação stressada hidricamente, vai provocar um conjunto de fatores explosivos que faz com que o fogo se torne muito intenso, muito rapidamente e que torne muito difícil o seu combate", explica a investigadora do Instituto D. Luiz.

Na véspera do início da terceira vaga de calor, estão 70 concelhos em risco máximo de incêndio.

As alterações climáticas avançam a um ritmo acelerado, exigindo uma mudança rápida e eficaz de comportamentos.