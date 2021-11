"Milhares de pessoas morrem por ano e não só no Mediterrâneo"

Vasco Becker-Weinberg elogia a ação de salvamento da Marinha, explica a discussão sobre a atribuição do estatuto de migrante ou refugiado aos 37 cidadãos salvos no Mediterrâneo e relembra as milhares de mortes anuais em situações semelhantes.

Começa por referir que os migrantes foram encontrados ainda no mar, dentro da Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa, que é uma área de busca e salvamento a cargo do Estado.

Continua a referir que "é preciso notar que a ação da Marinha é exemplar no cumprimento do Direito Internacional", destacando que, por terem sido encontrados dentro da ZEE nacional, teriam que ser salvos, mesmo que não pedissem socorro.

Vasco Becker-Weinberg explica que "houve um navio que alertou as autoridades e, agora, [os migrantes] entram numa fase processamento das pessoas".

Assim, torna-se necessário avaliar que estatuto ser-lhes-á atribuído: o de migrantes ou o de refugiados, sendo que, neste último caso, poderão requerer asilo e não poderão ser reenviados para o país de origem.

Termina o professor referindo que "milhares de pessoa morrem por ano, não só no [Mar] Mediterrâneo".

