Turquia impede refugiados de embarcar em voos com destino à Bielorrússia

A companhia aérea bielorrussa Belavia anunciou esta sexta-feira que as autoridades turcas proibiram os cidadãos da Síria, do Iraque e do Iémen embarcarem a bordo dos aviões da companhia com destino à Bielorrússia.

"De acordo com uma decisão das autoridades da Turquia, os cidadãos do Iraque, da Síria e do Iémen vão deixar de ser autorizados nos voos entre a Turquia e a Bielorrússia", a partir de hoje, disse a Belavia através de um comunicado.

Bielorrússia acusada da entrada irregular de migrantes na Europa

O regime de Minsk é acusado de organizar a entrada irregular de migrantes e refugiados no bloco europeu transportando as pessoas para o país que são depois conduzidas às fronteiras com a Polónia, Lituânia e Letónia.

De acordo com a União Europeia e os Estados Unidos o regime de Minsk é responsável pelos fluxos migratórios que usa como retaliação contra as sanções internacionais aplicadas contra a Bielorrússia.

Crianças pedem desculpa na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia

Um polícia polaco partilhou, esta quinta-feira, através do Twitter, um vídeo que mostra grupos de migrantes e de crianças com cartazes a pedir desculpa na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.

A situação na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia está a preocupar a Europa e o mundo. Para proteger uma pequena parte dos mais de 400 quilómetros da fronteira com a Bielorrússia, o Polónia mobilizou 15.000 soldados. Em resposta, as autoridades bielorrussas responderam com o envio de mais 1.000 migrantes para a zona de fronteira.

A presidente da Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que as sanções contra a Bielorrússia vão aumentar "muito rapidamente, no início da semana que vem".

No meio da guerra diplomática estão agora perto de 4.000 pessoas, cercadas por muros de arame farpado. A esmagadora maioria é originária do Médio Oriente e está em busca de asilo na União Europeia.

VEJA TAMBÉM: