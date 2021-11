Migrações: 10 cadáveres encontrados em barco sobrelotado ao largo da Líbia

Dez cadáveres de migrantes, que terão sufocado até a morte, foram encontrados a bordo de uma embarcação sobrelotada, juntamente com 99 sobreviventes, na costa da Líbia, anunciou a organização Médicos sem Fronteiras (MSF).

O navio da MSF, o Geo Barents, fez o resgate dos migrantes na noite de terça-feira, de acordo com a organização não-governamental (ONG).

"No fundo do barco de madeira sobrecarregado, dez pessoas foram encontradas mortas", escreveu a MSF numa mensagem na rede social Twitter.

"Dez mortes evitáveis (...). Dez pessoas que morreram sufocadas, após 13 horas à deriva no mar. A rota mais mortal do Mediterrâneo. Como podemos aceitar isso em 2021?", questiona a ONG.

Dezenas de milhares de pessoas tentam chegar à Europa atravessando o mar Mediterrâneo a partir da Líbia ou da Tunísia, geralmente para chegar a Itália.

Essa jornada é extremamente perigosa, pois pelo menos 1.236 pessoas já morreram este ano durante a travessia, contra 858 no mesmo período de 2020, segundo Flavio Di Giacomo, da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A operação de salvamento do Geo Barents "provavelmente evitou mais baixas", referiu a MSF no Twitter, sublinhando "a necessidade de reforçar as patrulhas no mar".

De acordo com a MSF, o navio Geo Barents transporta atualmente 186 pessoas, entre mulheres e crianças, a mais nova com 10 meses.

"Muitos deles estão traumatizados devido à sua terrível provação", disse a ONG, que pediu um porto seguro para os poder desembarcar.

Mais de 59.000 requerentes de asilo chegaram à costa italiana este ano, 50% a mais que no ano passado, mas longe dos números daqueles que arriscaram as suas vidas em barcos frágeis de contrabandistas entre 2014 e 2017.

