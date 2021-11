Líder da oposição bielorrussa discursa no Parlamento Europeu

A tensão entre a Bielorrússia e a União Europeia transferiu-se para terreno diplomático com o primeiro-ministro da Polónia em viagens por várias capitais europeias e a líder da oposição bielorrussa a discursar no Parlamento Europeu.

No terreno, a situação permanece difícil. A Bielorrússia espera que a União Europei receba dois dos sete mil migrantes que estão no país. No entanto, a Polónia diz que são 10 mil pessoas e continua a divulgar imagens de tentativas de passagem da fronteira.

O governo polaco, que continua a proibir a presença de jornalistas ou organizações humanitárias na fronteira, está numa ofensiva diplomática na Europa. O primeiro-ministro reuniu-se com o Presidente francês, em Paris, onde o conseguiu o apoio de Emmanuel Macron. Mesmo assim, o Presidente francês lembrou que o país deve respeitar o estado de direito.

