Crise de migrantes debatida em reunião de ministros em Calais

O ministro do Interior francês recebe este domingo, em Calais, homólogos de vários países europeus para debaterem a crise migratória. Apesar do naufrágio que na quarta-feira tirou a vida a 27 pessoas, há ainda centenas de migrantes a arriscar uma travessia ilegal do Canal da Mancha.

Ao frio, à chuva, muitas vezes doentes. Quem espera uma oportunidade para desafiar o Canal da Mancha acredita que já não tem nada a perder.

Além dos ramos de árvores usa-se o que é possível para suportar uma temperatura media que não ultrapassa os 4 graus. Muitas pessoas têm sinais de hipotermia. A maior parte consegue fintar uma morte certa graças ao trabalho de dezenas de voluntários.

Só este ano mais de 23 mil pessoas entraram de forma ilegal no Reino Unido, depois de cruzarem o Canal da Mancha em barcos de borracha. Na última quarta-feira, uma travessia falhada acabou com a morte de 27 migrantes.

A tragédia mais recente não está a impedir novas tentativas. Para escapar à miséria e à guerra nos países de origem muitos estão dispostos a pagar com a própria vida.

A reunião deste domingo em Calais entre o ministro francês do Interior e vários homólogos europeus deveria ter contado com a responsável do governo britânico. O convite foi retirado depois de

Boris Johnson ter sugerido que França passasse a acolher os migrantes que atravessam o Canal da Mancha de forma ilegal.

Saiba mais