Frontex reforça vigilância no Canal da Mancha e Mar do Norte com aeronave

A Frontex, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, reforçou a vigilância no Canal da Mancha e no Mar do Norte na sequência de um naufrágio que, em novembro, provocou a morte de 27 migrantes.

A agência apresentou esta quinta-feira uma aeronave equipada com tecnologia de vigilância que vai ajudar a patrulhar a costa de França e também da Bélgica.

O objetivo é tentar deter o tráfico de pessoas para o Reino Unido.

