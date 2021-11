Migrantes no Canal da Mancha: sobreviventes de naufrágio não receberam ajuda

A polícia francesa desmantelou mais um campo ilegal de migrantes junto ao porto de Dunquerque, a partir do qual é possível fazer a travessia do Canal da Mancha. Numa entrevista, os sobreviventes de um naufrágio de Calais dão a conhecer as suas histórias e os perigos pelos quais passaram à procura de uma vida melhor.

Mohammed Zasa, de 21 anos, iraniano de etnia curda era um dos 33 indivíduos a bordo da embarcação que naufragou no Canal da Mancha.

Rizgar Hussein ainda tem esperança de conseguir reencontrar a mulher e as três filhas. A última vez que contactou com elas foi no dia do naufrágio.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, lamentou a catástrofe e o Presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu que não deixará que o Canal da Mancha se torne um cemitério.

SAIBA MAIS